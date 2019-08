"Premier Morawiecki ratuje sytuację na Wiśle"

Maciek Arczyński 29.8.19 21:43

He, he, he... Narracja Trzaskowskiego jako żywo przypomina zeznania HGW przed Komisją Śledczą do spraw reprywatyzacji. Tzn. wychodziła i mówiła, że mieszkańcy sami sobie winni i w ogóle, co im nie pasi... Ratusz się o nich troszczył... Tak i Trzaskowski - gdyby nie PiS to by Polska rosła w siłę a ludziom żyłoby się dostatniej. Oczywiście pod rządami POKO.