Premier Morawiecki: Polska staje się siłą napędową całej europejskiej gospodarki! Przyznają to nawet Niemcy

bbb 21.2.20 21:07

Trzeba być chorym psychicznie żeby tak uważać, ewentualnie głosić rządową propagandę w stylu Goebbelsa. No ale PiS ma pełnię władzy, reżimową telewizję, może mówić co chce. Póki jest 500+, 13 emerytura ciemny lud to kupi, a nawet jeśli nie przy takiej władzy totalitarnej, zawsze można sfałszować wybory, stłumić protesty, nawet nie przy pomocy wojska, wystarczą fanatycznie oddani, bezdennie głupi wyznawcy PiSu. Nic już Polski nie chroni, nie ma konstytucji, rząd nie liczy się z opiniami zagranicy, Polacy oddali wolność zdobytą po 89 roku za 500 zł, które i tak jest im już zabierane w galopujących cenach i co raz to nowszych i wyższych podatkach