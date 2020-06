Premier Morawiecki: Opozycja jest głucha na wszystkie argumenty

Urszula 6.6.20 10:08

Morawiecki, kłamco. W moim województwie wykonano dotąd zaledwie 7000 testów na koronę. Z tych przebadanych co 10 osoba jest chora. Jesteśmy zagrożeni powstaniem nowego ogniska epidemii. Gdyby w Polsce wykonywano odpowiednią ilość testów to okazałoby się, że zakażonych jest 10 razy więcej. Ale to by wam statystyki popsuło.

Coraz więcej osób umiera. Jesteśmy ciągle przed kulminacją zakażeń, a ty, łgarzu, pleciesz swoje farmazony. Jesteś niepoważny.