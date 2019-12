Premier Morawiecki o sukcesie w Brukseli: Poprawi jakość życia polskiej rodziny

"Zmiany związane z neutralnością klimatyczną do 2050 roku muszą być dostosowane do polskich warunków, do polskich możliwości, do polskich potrzeb - i tak się też stało." - mówił premier Mateusz Morawiecki, komentując porozumienie ws. osiągnięcia tzw. neutralności klimatycznej.

"Chciałbym przedstawić wyniki tego Szczytu przez pryzmat zwykłej polskiej rodziny. I tutaj zacząłbym od tego, że bardzo ważne jest przecież z jednej strony czy dane zmiany w Unii Europejskiej służą polskiej gospodarce, czy nie. My oczywiście prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną, politykę energetyczną. Musimy jednak zapewnić takie tempo zmian, które będzie dostosowane do polskiej gospodarki.(...) A więc jakość życia zwykłej polskiej rodziny jest dla nas tutaj nadrzędna.

To, co udało nam się w nocy wynegocjować, będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny, ponieważ zmiany w systemie energetycznym, muszą być dostosowane do polskich warunków, do polskich potrzeb, do polskich możliwości. I tak też się stało"-mówił premier Morawiecki.