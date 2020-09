Premier Morawiecki o koncercie Solidarni z Białorusią: ,,pragnęliśmy wolności i walczyliśmy o nią''. Mówili: ,,sowieci na to nie pozwolą!''

Przypomniały mi się lata 80. kiedy my w Polsce również pragnęliśmy wolności i walczyliśmy o nią, mimo że prawie cały świat powtarzał: to niemożliwe, bo sowieci na to nie pozwolą! - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po koncercie „Solidarni z Białorusią”, który odbył się wczoraj na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Wczoraj o godz. 20.00 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbył się koncert „Solidarni z Białorusią”. W koncercie pod patronatem premiera RP Mateusza Morawieckiego wzięli udział artyści polscy i białoruscy. Wśród nich wystąpili m.in. Enej, Igor Herbut, Organek, Grzegorz Markowski, IRA czy Krzysztof Cugowski, a także białoruskie gwiazdy jak bard Zmicier Wajciuszkiewicz.

Na Facebooku po koncercie premier napisał:

- Przyznaję, że dawno nie byłem tak wzruszony, jak w czasie tego koncertu. Przypomniały mi się lata 80. kiedy my w Polsce również pragnęliśmy wolności i walczyliśmy o nią mimo że prawie cały świat powtarzał: to niemożliwe, bo sowieci na to nie pozwolą

Dodał też:

- Dlatego znam siłę pragnienia wolności, ale i siłę bezinteresownej pomocy ludzi, którzy działają w dobrej wierze. Wiem, że Polacy to świetnie rozumieją i jesteśmy dla Białorusinów wyjątkowym wsparciem. I musimy nim być. Bo my Ich najlepiej rozumiemy. Każda inicjatywa, która zmierza do pomocy - materialnej lub moralnej - dla naszych białoruskich Przyjaciół cieszy się moim poparciem.

Swój wpis premier Morawiecki zakończył następująco:

- Dziękuję za cudowny wieczór. Niech żyje wolna Białoruś, niech żyje Polska

