Premier Morawiecki: Dla nas Polska musi być Polską solidarności, a nie Polską obojętności

„Cała Polska wam jest wdzięczna za to, że w dramatycznych czasami latach, jeszcze II wojny światowej, potem w bardzo trudnych latach PRL-u, i potem w niełatwych latach III Rzeczypospolitej, odbudowywaliście Polskę, budowaliście, tworzyliście taką Polskę, jaką wtedy można było budować. Bardzo wam wszystkim dziękujemy” - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki zwracając się do seniorów.

„My patrzymy na relacje pomiędzy państwem i seniorami w sposób bardzo partnerski. Udowodniliśmy to mam nadzieję już przez nasze 3 lata (rządów)”.

„Wygraliśmy wiele bitew z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi i te środki przeznaczyliśmy dla seniorów na lepsze życie, na leki, na emerytury plus, na domy seniora, na program mama cztery plus, na wszystko, co łączy się z pięknym hasłem: solidarność międzypokoleniowa”.