Premier miażdży opozycję: Chcecie rozliczać? Rozliczmy!

W czasie dzisiejszej debaty nad wnioskiem o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego głos zabrał szef rządu Mateusz Morawiecki. Odpowiadając na zarzuty polityków opozycji, premier stwierdził, że nie jest to już tylko „opozycja totalna”, ale „opozycja zewnętrzna wobec polskich interesów”.

Sejm zajął się dziś wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. W czasie debaty politycy opozycji oskarżali prezesa PiS m.in. o dzielenie Polaków, doprowadzenie do manifestacji Strajku Kobiet, wyprowadzanie Polski z UE czy doprowadzenie do kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Wobec tych oskarżeń premier Mateusz Morawiecki przypomniał postawę polityków opozycji w czasie pandemii.

- „Ani razu nie padło z waszej strony pytanie: jak możemy pomóc? Rodacy czekali, by opozycja nie sypała piachu w tryby, żeby zachowała się obywatelsko. Wasza postawa świadczy o tym, że nie tylko jesteście opozycją totalną, ale jesteście też opozycją zewnętrzną, partią zewnętrzną wobec polskich interesów, polskiej racji stanu. To podstawowa rzecz, że wizja Polski pana premiera Kaczyńskiego to wizja, która stawia polską rację stanu na pierwszym miejscu. Wasza wizja to wizja bardzo wielu błędów, przeinaczeń, patologii” – mówił szef rządu.

Premier odniósł się do głosów żądających „rozliczenia Jarosława Kaczyńskiego”.

- „Rozliczmy w takim razie” – mówił, wskazując na spadek bezrobocia, zmniejszenia zadłużenia, wzrost wydatków na osoby niepełnosprawne czy wzrost eksportu.

- „Mamy dziś finanse publiczne w takim stanie, w jakim nigdy nie mieliśmy. To również zasługa Jarosława Kaczyńskiego” – podkreślił.

