"Premier Mateusz Morawiecki: Służba dla Rzeczypospolitej to zaszczyt "

- Służba dla Rzeczypospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym. Odwaga, determinacja i przywiązanie do ojczyzny to wartości potrzebne przy naprawie RP - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu w Pałacu Prezydenckim

- Podstawowym celem jest uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie. Wiemy, że w świetle kamer będziemy 1 proc. naszego czasu. 99 proc. to żmudna praca, trudne negocjacje, rozmowy, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla Polski i Polaków. Jestem przekonany, że tak jak ślubowanie kojarzy się z rycerskością, szlachetnością, tak my będziemy kierować się szlachetnością we wszystkich czynach, które doprowadzą do piękniejszej Rzeczypospolitej — powiedział Morawiecki.