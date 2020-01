Premier Mateusz Morawiecki: Polska stoi przed ,,czterema wyścigami''

zapluty kopciuch reakcji 12.1.20 14:59

Ładnie Premier Morawiecki powiedział, ale powinien pamiętać o tym czego już dokonał.

Za jego czasów: Hiszpanie przejęli Solarisa za pięniądze Santandera w Polsce, Andrychów zakończył produkcję silników a PAD dał pieniądze Mercedesowi na fabrykę silników, oddał Puszczę Białowieską komunistom i kornikom, /Nowa Huta zakończyła produkcję ku chwale klimatu, inne huty też wygaszają piece, biedni Polacy ogrzewający swe domostwa jedynym finansowo dostępnym ciepłem z węgla są piętnowani przez PADa jako "kopciuchy" i obwiniania o śmierć 50 tys. lemingów w centrach wielkich miast, elektrownie węglowe coraz częściej mają długotrwałe przestoje, ceny prądu rosną dalej, przy zamykanych hutach do Polski trafia rosyjska stal, rurociąg gazowy z Norwegii do Polski (Baltic Pipe) będzie budowany z niemieckich rur, PAD przymusza do elektromobilności, ale samochody elektryczne są niemieckie i japońskie, można by dalej wyliczać, ale po co?