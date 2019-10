Premier Mateusz Morawiecki: Niesiemy Polskę dalej, na chwałę Bogu

"Czy nasza miłosć do ciebie jest silniejsza niż śmierć? Tak. Tak wierzyłeś, i ja tak wierzę. Twoje czyny, twoje dobro, wszystko, co zostawiłeś nam, w szerszym i węższym wymiarze jest silniejsze od śmierci" - tak mówił na pogrzebie swojego ojca, Kornela Morawieckiego, premier Mateusz Morawiecki. Założyciela Solidarności Walczącej pochowano na Powązkach Wojskowych.

"Rdzeń Twojej koncepcji kształtowania rzeczywistości duchowej nazwałeś onoma, imię. Czy to nie to samo imię, które jest zapisane w niebie, czy to nie ten sam duch ludzki, który jak w "Fides et Ratio" na dwóch skrzydłach - wiary i rozumu - unosi się ku górze, ku kontemplacji prawdy, w poszukiwaniu sensu. Właśnie to poszukiwanie sensu życia i umierania, sensu dobra i zła, cierpienia, przyświecało twojej drodze duchowej, intelektualnej" - wskazywał Morawiecki.