Premier jest tylko jeden...

Urszula 16.8.19 12:11

Nie tylko będziemy głodni za tego premiera, ale i brudni. Oto rząd ma pomysł aby podnieść tzw. opłatę stałą za pobór wody. Będzie wyznaczony maksymalny limit w oparciu o zużycie m3 wody na godzinę. Opłata będzie naliczana od maksymalnego limitu i jeśli go nie wykorzystasz to i tak płacić będziesz musiał. Jest to czysty wyzysk bo opłata będzie naliczana w oparciu o zużycie, które nigdy nie będzie miało miejsca.

Brawo PiS. Pieniądze są potrzebne na kolejne plusy więc trzeba doić społeczeństwo ile wlezie. Myślę, że posypią się wnioski do sądu bo przecież nikt nie ma obowiązku płacić za to czego nie kupi.



https://www.msn.com/pl-pl/finanse/gospodarka/szykuje-się-ogromna-podwyżka-cen-wody-wszystko-przez-niewinnie-brzmiącą-nowelizację-prawa-wodnego/ar-AAFJANC?ocid=spartandhp