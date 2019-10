Premier: Dobry czas dla Polski musi być kontynuowany

lolek kremowka 11.10.19 19:33

[23:20, 10.10.2019] Damian: Wiersz Wojciecha Młynarskiego:



"Nie jestem już żaden smarkacz,

Łeb mam pokryty siwizną.

Nie zagłosuję na Dudę

Bo zbyt cię kocham Ojczyzno!

Skąd wiem, że wybór niedobry?

Nie wierzę w zmianę oblicza

Nie chcę powrotu Ziobry,

I teczek Macierewicza.

Na Dudę nie oddam głosu!

Pamiętam, Jarka premierem,

I kpiny z demokracji

I koalicję z Lepperem.

Nie chcę mieć znów premiera

Co straszy Ruskiem i Żydem

Co ciągle dzieli Polaków

I może zaszczuć jak Blidę.

Za kłamstwa i pomówienia,

Prawdę, mgłą sztuczną okrytą

Za skłócanie rodaków

Za IV Rzeczpospolitą.

Za "Tusk ma krew na rękach",

A memu Bratu Chwała!

Za wrzaski nad trumnami

I nogę generała!

Za propagandę, która nie łączy, ale dzieli.

Za żądania pomników z kieszeni obywateli!

Za marsze z pochodniami,

Jazdę "po trupach do celu",

Za negowanie wyborów

I PROFANACJĘ WAWELU!!!!

Dziś w duszy mej zakamarkach

Odkrywam decyzji sedno:

Nie chce powrotu PiS-u,

Bo nie jest mi wszystko jedno!

[23:20, 10.10.2019] Damian: Liczę na cud



Nienormalni i normalni,

skołowany polski ludu,

Rodacy nieobliczalni,

żyjący w krainie cudów.



Nowa czeka nas atrakcja,

którą tak bym zdefiniował,

szykuje się demokracja

policyjno-wyznaniowa.



Na nowego Prezydenta,

co podkreślam w tym wierszyku,

będzie wpływać Trójca Święta

ustami swych urzędników.



I nareszcie, piękna sprawa

w skali makro, w skali mikro,

można będzie z mocy prawa

zapuszkować za in vitro.



A kto spyta - Co jest grane?

Nie pasuje do winietki,

się odwiedzi go nad ranem

i założy bransoletki.



Więc rozsądek zdrowy wyzwól,

byś nie musiał się przekonać,

jak z pomocą populizmu

robi z ciebie się balona.



By uniknąć tego losu

i by nie mieć gigant kaca,

wyjdź więc z domu i zagłosuj,

to jest niezbyt ciężka praca.



Frekwencję uaktualnij,

zmień jej procent i oblicze.

Jesteśmy nieobliczalni

i ogromnie na to liczę.



Warszawa, 15 maja 2015

WOJCIECH MŁYNARSKI