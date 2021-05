Premier Czech: Nie ma porozumienia z Polską ws. skargi do TSUE. Rzecznik rządu wyjaśnia

Premier Czech Andrej Babiš na briefingu w Brukseli powiedział, że nie ma porozumienia co do wycofania przez Czechy skargi z TSUE ws. elektrowni w Turowie nie ma. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki informował z kolei, że skarga ta zostanie wycofana. O co chodzi w tym zamieszaniu?

Do sprawy tej odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller.

- Wczoraj odbyło się spotkanie zespołu, na którym ustalono ramy umowy między PL i Czechami. Porozumienia, w ramach którego zadeklarowano wycofanie skargi. Trwa przygotowanie finalnej umowy. Przed chwilą premierzy potwierdzili ustalenia przy porannym spotkaniu przed Radą Europejską – napisał na Twitterze.

- Pojawiające się w mediach przeinaczenia wynikają z faktu, że wycofanie skargi ma się odbyć po podpisaniu finalnego porozumienia. Co jest oczywiste przy tego typu umowach – wyjaśnił dalej rzecznik.

Z kolei w rozmowie z PAP wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń oświadczył:

- W poniedziałek podpisaliśmy protokół, z którego wynika, że po przyjęciu umowy bilateralnej przez stronę polską i czeską, skarga ws. Turowa zostanie wycofana z TSUE.

Andrej Babiš před nás přišel, na dotaz kolegů potvrdil, že novým ministrem bude Adam Vojtěch a že není pravda, že ČR stahuje žalobu na Polsko, což tvrdí jeho polský kolega Mateusz Morawiecki.



A zase odešel.



Začíná druhý den jednání Evropské rady. Témata: covid-19 a klima. — Aneta Zachová (@AnetaZachova) May 25, 2021

❗️”Nic jsem neodsouhlasil, žaloba dál platí.” Premiér @AndrejBabis popřel tvrzení Polska, že je Česko připravené souhlasit s dohodou kolem polského dohodu Turów. @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/yzxFgvS8Pj — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) May 25, 2021

