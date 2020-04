Premier Brandenburgii prosi Polaków o otwarcie granic

wicek 1.4.20 14:00

Widać, jak ważna jest UE i jak ważne są otwarte granice. Bez nich dochodzi do paraliżu gospodarki i wzrostu kosztów. To info dla przeciwników UE. Drugie info jest takie: przedsiębiorcy a przez to wszyscy którzy pracują są beneficjentami otwartych granic i EU. Zatem oszołomy którzy krzyczą o wyjściu z EU to albo ruscy agenci albo świry.