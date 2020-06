Preisner tłumaczy się z oskarżeń: Przeczytałem to w ,,Gazecie Wyborczej''

preisner i mechanizm odrzucenia 22.6.20 17:11

Jak fakty nie pokrywają się z jego tokiem "myślenia", tym gorzej dla faktów. To typowy tefauenowski kretyn, on nie myśli, nie wyciąga wniosków, nie analizuje, on powtarza co napisali w GoWnie i powiedzieli w TVN. Reszta do niego nie dociera, "nie i koniec, wy jesteście z TVP". To działa jak w sekcie, nienawiść do PiS przesłonił takim durniom zdolność prawidłowej oceny otaczającej nas rzeczywistości. TO SIĘ STUPOREM POZNAWCZYM NAZYWA - LEMINGI ODBIERAJĄ BODŹCE ALE NIE WYCIĄGAJĄ Z NICH ŻADNYCH WNIOSKÓW, PO PROSTU ICH NIE ROZUMIEJĄ, ODRZUCAJĄ NAWET KRÓTKĄ REFLEKSJE I SKUPIENIE NA ZAGADNIENIU. NIE, I KONIEC - TO POSTAWA DEBILI, I ZMANIPULOWANYCH SEKCIARZY