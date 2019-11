Prawybory: PO mruga okiem do radykalnej lewicy

Lennon 25.11.19 21:48

Do moderatora portalu Frondy:

Popatrz sobie człowieku na wpisy, a szczególnie wpis niejakiego Björn Karlsson : Toż to czysty R A S I Z M !!!!!!!!! Czy ty chłopie, mówię do moderatora portalu Franda popierasz rasizm ?!! Przecież ty nadajesz się jako kolejny do programu "Cela plus". Jeszcze raz - czekam krśtki czas, a potem zawiadamiam prokuraturę ! Tak nie może być dalej !!!