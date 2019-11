Prawdziwe i fałszywe obrazy Ducha Świętego. Jak mówić i jak nie mówić o Bogu dzisiaj?

Wyborca 24.11.19 12:53

WITAM.



Czy wy drodzy katolicy potraficie przytoczyć jakieś prawdziwe i niepodważalne fakty na istnienie boga?



Nie chodzi mi o puste slogany, np jak to że ktoś musiał stworzyć przyrodę i świat dookoła, bo równie dobrze mogli być to kosmici albo krasnoludki. Zapytacie się, jak to, ale kto ich stworzył w takim razie. No właśnie, skoro kosmici wg was musieli mieć stwórce, tak samo jak i cały kosmos to i wasz bóg musiał mieć stwórcę.



Co innego możecie podać za taki argument który skłania was do wiary w księży i kler, obronę ich przed prokuraturą i faktami, i legitymizowanie ich zachowania i stania ponad prawem? W końcu to księży zasłaniają się stale bogiem, więc wierząc w katolickiego boga, tak naprawdę wierzycie w kler.