Pramier Morawiecki: Ministrowi Szumowskiemu należy się największy order jaki mogę sobie wyobrazić

My chcemy być jak Szwecja! 22.5.20 13:33

Co by było gdyby Lena Hallengren (to taki szwedzki Szumowski tyle, że z cyckami) była i rządziła zdrowiem Polaków?



Szwecja to niewiele ponad 10 milionów, a już teraz mają prawie CZTERY tysiące zmarłych i 32 tyś. zakażonych, przeliczając to na Polske mielibyśmy:

PIETNAŚCIE tyś. zmarłych i ponad 120 tyś. zakażonych.



Konkluzja: znowu wina Prezesa i PIS-u.