Prał. Lech Piechota dyrektorem biura w Papieskiej Radzie Kultury

ladychapel 4.5.20 21:03

Grupa transpłciowych seksworkerów, poszkodowanych w związku z epidemią koronawirusa, zwróciła się o pomoc materialną do papieża Franciszka. Głowa kościoła nakazała, by sprawą zajął się papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski. - Dziwię się, że to przyciągnęło tak dużą uwagę. To normalne, że kościół powinien pomagać poszkodowanym - powiedział kardynał cytowany przez agencję Reuters.

Dlaczego Fryndzel tak mało pisze o tak wspaniałym duchownym jak kardynał Konrad Krajewski?

Chyba dlatego, że dla Fryndzla jest niewygodny...

Zajmuje się mniejszościami seksualnymi, uchodźcami, którym oddał nawet swoje mieszkanie...