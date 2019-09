Pracownica PO porównała Kaczyńskiego do Hitlera. Teraz robi z siebie ofiarę...

JS 12.9.19 19:06

Słowa wypowiadane przez polityków PO-PSL i teraz KO przypominają manipulacje słowne Josepha Goebbels'a mistrza propagandy nazistowskich Niemiec. Robienie z czarnego białego, robienie z igły wideł, powtarzanie kłamstw 100 razy aż ludzie w to uwierzą, że to jest prawda, jeżeli czegoś nie ma to że jest, jeżeli coś jest to tego nie ma, to tylko niektóre typowe metody działania, które były i są im wspólne.

Włączajmy trzeźwe myślenie.

Pozdr.