Poznańscy oblaci spowiadają z samochodu

Starożytni Rzymianie długi czas nie byli w stanie wyobrazić sobie społeczeństwa w którym chrześcijanie wiedli by p r y m oraz w którym obywatele i ‘nie obywatele’ wierzyli by w naukę j a k i e g o ś Boga którego synem był j a k i ś Jezus z Nazaretu. Tymczasem, osoby współczesnych jak



Stachu,

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY,

Dam,

ladychapel,

MaxFiend,

Św. Agnieszka Dz.

Katolicka Kretynizacja

Maria Błaszczyk

Etc.etc.



NIE SĄ W STANIE przeżyć nawet j e d n e g o dnia nie wypowiadając się na forum fronda.pl O Bogu Ojcu Jezusa z Nazaretu oraz Jego Naśladowcach, Uczniach i Sługach!





Oto co osiągnął Swoim Przesłaniem Jezus!





w n i o s e k:







ZAISTE, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, ŻYJE i KIERUJE UMYSŁAMI agnostyków i ateistów na tym forum







K A Ż D E G O . D N I A!





I za to jesteśmy Wam Wdzięczni Redaktorzy FRONDA.PL