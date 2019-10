Poznań: Szkoła każe chłopcom ubierać spódniczki

"24 października będzie w naszej szkole »Dzień spódniczki«. W tym dniu przychodzimy do szkoły w spódniczkach (CHŁOPCY RÓWNIEŻ)" - taką informację otrzymali rodzice dzieci Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu. Patronem szkoły jest Erazm z Rotterdamu.

Kulturowe zdziczenie sięga już zenitu. Dyrekcja (?) poznańskiej szkoły chce, by wszyscy chłopcy przyszli na lekcje w spódniczkach. W inicjatywie nie mówi się nic o ideologii gender, ale kpiłby ten, kto starałby się wykazać brak związków tego pomysłu z ideologią LGBT.

Nauczycielka, która przesłała rodzicom wezwanie do okazania się przez uczniów w spódnicach, zapewniła zwolnienie tak wystrojonych osób od odpytywania. Życzyła wszystkim "miłej zabawy i pięknych spódniczek".



"Akcja ze spódniczkami ma wnieść kolor, luz i zabawę do szkoły. Jesteśmy szkołą otwartą. Jeśli uczniowie przychodzą do nas z propozycją, która nikogo nie obraża, nie widzimy powodu, by się na nią nie godzić" - powiedziała inna nauczycielka szkoły, Monika Kasprowicz, w rozmowie z lokalnym portalem epoznan.pl.