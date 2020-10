Poznań. Śmierć kobiety w magazynie Amazon. Czy przez 10 godzin pracy w maseczce i nadludzkie tempo pracy?

Nie jest tajemnicą, że firma Amazon – jak potwierdzają to pracownicy - „stosuje politykę dokręcania śruby”. Wszystko wyliczone jest co do sekundy, a ludzie to przecież nie automaty.

Do tragedii doszło w nocy z 17 na 18 maja 2020 kiedy kobieta zasłabła a na karetkę pogotowia musiała czekać prawie godzinę. Mimo prób reanimacji kobiety nie udało się uratować i zmarła w miejscu pracy.

Tak tą sytuację opisali pracownicy:

- Problemem nie było to, że służby medyczne późno przyjechały, tylko to, że miały problem, by dostać się do wieży, w której ta pani pracowała. Amazon powinien mieć takie działanie przećwiczone, zwłaszcza, że w tym miejscu już dwa lata temu doszło do wypadku

Jak dalej wyjaśnia Maria Malinowska z Inicjatywy Pracowniczej, „wieża jest źle zbudowana, niezgodnie z projektem, jest nieprawidłowo wentylowana, oświetlona. Źle się tam oddycha, trzeba pokonywać długie dystanse, biegać po piętrach, by np. skorzystać z toalety. Mamy opinie biegłego sądowego, który potwierdza nasze słowa”.

Sprawą tą jednak nie interesowało się zbyt wiele mediów ogólnopolskich do tej pory, a może warto się tym zainteresować bliżej?

Jak się bowiem okazje pracownicy w magazynach Amazon muszą pracować w maseczkach nawet po 10 godzin. Kwestia ta została nagłośniona przez członków OZZ Inicjatywy Pracowniczej przy Amazonie, a także związkowcy Solidarności.

Maria Malinowska z Inicjatywy Pracowniczej powiedziała:

- Każde stanowisko pracy powinno mieć przeprowadzone badania tzw. wydatku energetycznego oraz zagrożeń stanowiskowych. Amazon takich badań nie zrobił, przy czym, zgodnie z wytycznymi sanepidu zmienił nam organizację pracy, ignorując przy tym całkowicie związki zawodowe

Dodaje też:

- Nosimy je przez dziesięć godzin. Jeśli ktoś maseczkę zdejmie, a inna osoba to zauważy, to może mieć z tego tytułu konsekwencje dyscyplinarne. Amazon tym samym chce się ochronić przed ewentualnymi zarzutami w przypadku, jeśli doszłoby do zakażeń na terenie zakładu. Są jednak osoby, które mają problemy zdrowotne, mają problemy z oddychaniem

Takie dziania ze strony pracodawcy są i skandaliczne i sprzeczne z prawem. Urągają też podstawowym zasadom poszanowania człowieka i ludzkiej godności.

mp/głos wielkopolski