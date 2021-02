Poznań. Potężne uderzenie CBŚP w gang pseudokibiców

CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Krajowej ze Szczecina rozbiło kolejny gang. Tym razem w śledztwie występuje 8 podejrzanych, z czego 7 usłyszało zarzut udziału lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Podczas akcji zabezpieczono narkotyki, części i podzespoły samochodowe, a nawet auto ze skrytką mogącą służyć do przemytu narkotyków.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o przestępstwa o charakterze kryminalnym. Niektórzy z jej członków mają powiązania z pseudokibicami jednego z poznańskich klubów sportowych. Według śledczych grupa mogła działać na terenie woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego od 2019 roku, aż do jej rozbicia. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy mogli wprowadzić do obrotu ponad 100 kg różnego rodzaju narkotyków.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób. W trakcie przeszukania miejsc użytkowanych przez podejrzanych zabezpieczono amfetaminę, kokainę i marihuanę, mnóstwo części i podzespołów samochodowych różnych pojazdów, które obecnie są poddawane dokładnej analizie. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli także osobowe bmw posiadające skrytkę mogącą służyć do przemytu narkotyków. W trakcie akcji wsparcia udzielili przewodnicy z psami służbowymi z Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica.

Policjanci CBŚP doprowadzili zatrzymanych do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie prokurator przedstawił 7 podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 3 osobom grozi odpowiedzialność za kierowanie tą grupą. Ponadto zatrzymanym przedstawiono także zarzuty dotyczące m.in. posiadania narkotyków, wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych czy pomocnictwa do oszustwa oraz oszustwa finansowego.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do 5 podejrzanych.

mp/policja.pl