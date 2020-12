Pozew przeciw abp. Jędraszewskiemu oddalony. Chodzi o ,,tęczową zarazę’’

Abp Marek Jędraszewski w 2019 roku, odnosząc się do „czerwonej zarazy” stwierdził, że zagraża nam jej „tęczowy” odpowiednik. W związku z tą wypowiedzią do sądu trafił pozew przeciwko metropolicie krakowskiemu. Teraz Sąd Okręgowy w Krakowie go oddalił.

- „Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa” – mówił w ub. roku zastępca przewodniczącego KEP, abp Marek Jędraszewski.

Do sądu trafił w tej sprawie pozew przeciwko arcybiskupowi. Teraz portal wPolityce.pl poinformował, że Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił pozew w pierwszej instancji. Podejmując tę decyzję sąd odwołał się do konkordatu, który gwarantuje Kościołowi autonomię w głoszeniu swojego nauczania.

W rozmowie z portalem wPolityce.pl decyzję sądu skomentował reprezentujący hierarchę mec. Marek Markiewicz, który podkreśla, że wzmacnia ona wolność słowa w Polsce.

kak/wPolityce.pl