Pożar w pobliżu Kapitolu. Służby przeprowadziły ewakuację

20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Dziś odbywała się na Kapitolu próba tej uroczystości, jednak musiała zostać przerwana. Uczestnicy zostali ewakuowani przez służby bezpieczeństwa w związku z pożarem, jaki wybuchł w okolicy.

Pożar miał pojawić się kilka przecznic dalej. Osoby biorące udział w próbie przed uroczystością zaprzysiężenia prezydenta zostały skierowane do budynku Kapitolu i przeniesione w bezpieczne miejsce.

Jak dowiedziała się agencja AP u przedstawicieli służb, ewakuacja została nakazana ze względów ostrożności. Okazało się, że ogniem zajęło się obozowisko dla bezdomnych. Po jego ugaszeniu odwołano blokadę Kapitolu.

BREAKING: Smoke rising behind Capitol building. Inauguration rehearsal appears to be evacuating. Emergency announcement playing at Capitol grounds. pic.twitter.com/86J9S8CsMY