Powrót Tuska? Polacy są przekonani, że to zły pomysł

Coraz głośniej mówi się o planach powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Sam szef EPL stwierdził kilka dni temu, że widzi dla siebie w Polsce rolę do odegrania. Co o tym pomyśle sądzą Polacy? Sondaż przeprowadzony przez Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl nie pozostawia złudzeń.

Respondentom zadano następujące pytanie:

- „Czy według Pani/Pana Donald Tusk powinien wrócić do polskiej polityki?”.

Twierdząco odpowiedziało zaledwie 28 proc. badanych. W ocenie 47 proc. jest to zły pomysł. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 25 proc. respondentów.

Powrotu Donalda Tuska w dużej większości chcieliby zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Najwięcej przeciwników jest wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy.

