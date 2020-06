Powrót restrykcji? Jadwiga Emilewicz: Nie ma takich planów

Mrożenie gospodarki? Dzisiaj na pewno takich planów nie ma - powiedziała wicepremier, pytana w poniedziałek w Polsat News, czy w związku z przyrostem zakażeń w ostatni weekend, rząd nie zamierza wrócić do obostrzeń sprzed kilku tygodni. "Dzisiaj na pewno takich planów nie ma. Wiemy, że ta liczba zakażeń, kiedy popatrzymy populacyjnie ta całą Polskę, to mamy dwa takie województwa, gdzie jest ich stosunkowo najwięcej. To jest ciągle Mazowsze - tak było zresztą od początku - i drugie miejsce, to jest Śląsk" - powiedziała.