Powrót dzieci do szkół już 12 kwietnia? Minister Czarnek zabrał głos

„Powrót dzieci do szkół nastąpi wówczas, kiedy ustąpi trzecia fala i sytuacja pandemiczna na to pozwoli” – poinformował dziś minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek.

Szef resortu w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 dodał:

„Zakładamy, że obecny lockdown będzie trwał trzy tygodnie – stąd te rozporządzenia – do 11 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, 12 kwietnia będzie powrót do szkól – jeśli będzie to możliwe z uwagi na uwarunkowania pandemiczne”.

Podkreślił także, że zarejestrowani do szczepień nauczyciele w „przytłaczającej większości” już zostali zaszczepieni. Czekają tylko ci, którzy zmuszeni byli je przełożyć w związku ze stanem zdrowia lub osoby, które zapisały się później.

Dalej w rozmowie z Dorotą Kania powiedział:

„Stąd środowisko nauczycielskie jest naprawdę bezpieczne na wypadek i okoliczność powrotu do nauczania stacjonarnego”.

dam/PR24,Fronda.pl