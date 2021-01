Powrót ,,bestii ze wschodu''? Temperatura może spaść poniżej -20 stopni Celsjusza!

Wygląda na to, że mroźna zima może do nas wrócić jeszcze w tym sezonie. Rzecznik IMGW poinformował, że mrozy mogą się pojawić już lutym.

Jak dodał w rozmowie z TVP.Info:

„Taki napływ chłodnego powietrze jest możliwy patrząc na to, co się działo w przeszłości”.

Wskazał na modele długoterminowe przygotowane przez synoptyków. Wynika z nich, że obecna pogoda powinna się utrzymać do 5 lutego. Jeden z wariantów mówi o następującym po tej dacie spadku temperatury nawet poniżej -20 stopni Celsjusza. To wszystko może jeszcze oczywiście ulec zmianie. Ekspert dodał, że prawdopodobieństwo takiej prognozy to tylko 10 pro.

dam/TVP.Info,Fronda.pl