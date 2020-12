Potężne trzęsienie ziemi w Chorwacji. Zniszczenia obejmują połowę miasta [Wideo]

Już drugi dzień występują w Chorwacji trzęsienia ziemi. Wczorajsze – jak podają media – było nieco lżejsze i nie wyrządziło znaczących szkód. Tragiczne w skutkach okazało się natomiast to we wtorek w okolicach Zagrzebia. Kataklizm ten przyniósł ogromne zniszczenia, a co najmniej jedna osoba nie żyje.

Jak podała amerykańska służba geologiczna USGS w tym rejonie Chorwacji wystąpiły wstrząsy o magnitudzie 6,4 i objęły obszar o długości około 2 km od miejscowości Petrinja, 50 km na południe od Zagrzebia.

W poniedziałek w tym samym obszarze wstrząsy miały magnitudę 5,3.

Trwa kacja ratunkowa.

#Croatia has just been hit today with another huge #earthquake M 6.3 (yesterday was M 5.2). Petrinja city are totally destroyed. Capital Zagreb and Sisak have damages. God help us 🙏🏻 #PrayForCroatia pic.twitter.com/5G3Y0nZRP8