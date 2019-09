Potęga pokory! Nieznana historia amerykańskiego o. Pio

Gdy Bernard miał 18 lat, wyprowadził się z domu, by żyć na własny rachunek. Uchodził za wyjątkowo przedsiębiorczego, nie miał więc problemów ze znalezieniem pracy. Imał się zresztą wielu zajęć: pracował w cegielni, jako strażnik w więzieniu czy tramwajarz. W jednym z miejsc pracy doświadczył jednak zdarzenia, które głęboko nim wstrząsnęło. Pewnego razu jego kolega wpadł do zbiornika wodnego. I choć umiał wpływać to ogarnęła go panika i zaczął się topić. Bernard wskoczył za nim, ale nieszczęśnik ciągnął go za sobą na dno. Widząc to jeden z przyjaciół Caseya rzucił się na ratunek. Uwolnił Bernarda z rąk szamoczącego się kolegi i wyciągnął z wody. Na tamtego wydano wyrok śmierci.