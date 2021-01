Posługa kobiet przy ołtarzu. Papież zmienił zapis Kodeksu Prawa Kanonicznego

Papież Franciszek dokonał zmiany zapisu Kodeksu Prawa Kanonicznego. Chodzi o posługę kobiet w trakcie Mszy świętej.

Świeckie kobiety będą od tej pory miały dostęp do służby Słowa oraz pomocy przy ołtarzu w formie lektoratu oraz akolitatu w trakcie celebracji liturgicznych. Podkreślono, że to formalne zatwierdzenie już istniejącej praktyki i nie jest to niczym nowym.

„W wielu wspólnotach na całym świecie jest to już praktyka zaaprobowana przez biskupów”

- wyjaśniono.

Zastrzeżono jednocześnie, że nie oznacza to możliwości wyświęcania kobiet na kapłanów.

dam/PAP,Fronda.pl