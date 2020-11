Posłowie Kukiza idą do PiS? Kosiniak-Kamysz: Nikogo nie będziemy trzymać na siłę

Coraz częściej słyszymy o możliwym przejściu części posłów Koalicji Polskiej do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Głos w sprawie zabrał w końcu także lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W rozmowie na antenie RMF FM o sprawę ostatniego głosowania i reakcji działaczy PSL zapytano także Pawła Kukiza. Odparł:

„Przecież znają od dawna moje poglądy. Bez względu na to, czy autorem uchwały o zawetowaniu powiązania budżetu z praworządnością, bez względu na to, czy byłby to PiS, czy pan Zandberg z panem Biedroniem, zagłosowałbym za tą uchwałą”.

Zaznaczył też, że nie ma zamiaru trzymać się nikogo siłą. Kosiniak-Kamysz zapytany o to, czy nie obawia się odejścia posłów Kukiz’15 stwierdził:

„Nigdy w Koalicji nie ma nic na zawsze, nikogo nie będziemy trzymać na siłę”.

