Posiedzenie Izb Sądu Najwyższego zawieszone, ale SN nie odpuszcza i zamierza obradować!

Blondiwolfgangowa 22.1.20 17:03

Jeśli SN dostosuje się do tego czego chce Przyłębska to będzie oznaczało przerwanie pracy sądu na długie miesiące bo przecież Wolfgangowa nie lubi się przepracowywać i tak szybko nie rozpatrzy to co jej Witek podsunęła.To zawieszenie będzie trwać do czasu wymiany sędziów, którym skończy się kadencja, a wtedy PiS umieści tam swoich i będzie po herbacie. Dziwne, że taki leń jak Przyłębska nagle poczuła wenę do pracy i od razu zadziałała zawieszając pracę SN.