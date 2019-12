Poseł Wiosny przeciwny reparacjom. Kuriozalne tłumaczenie! ,,Głupota, albo świadome działanie przeciwko Polsce''

Bizon 7.12.19 10:40

Do jełopa i rasisty (powyżej), który wabi się Björn Karlsson :

Widzisz Karlsson, i po tych kilku słowach, które "zwymiotowałeś", od razu można cię określić, ocenić i scharakteryzować. Ty jesteś chory – nie nie piszę żeś głupi:

Objawy owsicy gorszego sortu u zwolenników PO:

-świąd mózgu , zaczerwienienie w obrębie odbytu i pusty portfel,

-niepokój, zgrzytanie zębami i gwałtowność ruchowa,

-obgryzanie paznokci i potrząsanie nerwowe puszką na spermę,

-brak apetytu spowodowane pustką intelektualną,

-nudności , bóle brzucha, głowy i wypróżnianie się z szarych komórek,

-zaburzenia snu i brak logicznego rozumowania.

Sprawdz, czy te objawy występują u ciebie rasisto. To bardzo ważne, bo we wczesnym stadium tej choroby jest ona uleczalna. Psychiatrzy używają w leczeniu kauczukowych młotków uderzając nimi chorego w potylicę. Po kilku takich zabiegach – choroba ustępuje !