Poseł KO kwestionuje obecność wojsk USA w Polsce

Dziś odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jeden z jej członków, poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Pancyljusz, zakwestionował w czasie tegoż posiedzenia obecność amerykańskich wojsk na terenie Polski. Wobec tego politycy Prawa i Sprawiedliwości pytają: jest to również stanowisko kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego?

-„Jaką kwotę polski podatnik zapłacił za to bezpieczeństwo? Nadchodzącą wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych postrzegam jako branie kredytu na mój dowód osobisty, o którym nawet dziś nie wiem” – mówił.

Odnosząc się do tego pytania poseł Bartosz Kownacki zwrócił się z otwartym pytaniem, czy podobne stanowisko zajmuje Rafał Trzaskowski:

-„Niebywałe w dniu dzisiejszym, podczas posiedzenia Komisji Obrony politycy PO poddawali w wątpliwość zasadność stacjonowania wojsk amerykańskich. Czy to oznacza, że Rafał Trzaskowski będzie domagał się wyprowadzenia wojsk sojuszniczych z Polski?” – napisał polityk na Twitterze.

Dodaje, że „w tym momencie, gdy toczy się tak ważna dyskusja, słowa pana posła Poncyljusza to totalny brak rozwagi politycznej”:

-„Jeśli to było nieporozumienie, oczekuję od polityków Koalicji Obywatelskiej, ale też od samego kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że powie otwarcie, że on będzie wspierał nadchodzące negocjacje o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Oczekuję od Platformy Obywatelskiej jasnej deklaracji; bez względu na to, kto zostanie prezydentem” – apeluje poseł Bartosz Kownacki.