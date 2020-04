Poruszający list biskupów do kapłanów: Czas, który teraz przeżywamy, jest dla nas wielką tajemnicą...

Modląc się razem, chcemy prosić o łaski Ducha Świętego, by móc lepiej rozeznać stojące przed nami zadania i wspólnie zaangażować się w ich realizację. Z naszej strony pragniemy uczynić wszystko, co potrzebne, aby wspomóc Was, parafie i wspólnoty w tym trudnym okresie – czytamy w liście Prezydium Episkopatu do kapłanów na Wielki Czwartek. Biskupi podziękowali duchownym za troskę o chorych, cierpiących i samotnych oraz za modlitwę i podejmowane w czasie epidemii inicjatywy.