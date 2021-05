Porównał polski rząd do UPA. Kolejny skandaliczny wpis Wilka

- „Jest coś strasznego w tym, że nikt nie reaguje na to co zrobił PiS. Odpowiada dziś za ok 130 tys. śmierci Polaków. Nie na COVID-19, ale z powodu ich nieudolności i odcięcia Polaków od służby zdrowia” – napisał na Twitterze Jan Piński.

Do tego wpisu odniósł się polityk Konfederacji Jacek Wilk podając do dalej i zamieszczając następujący komentarz.

- „Banda Morawieckiego wymordowała już więcej Polaków niż bandy UPA w czasie rzezi wołyńskiej. ALE »Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni«” – napisał Wilk.

To nie pierwszy tego typu wpis polityka Konfederacji. W kwietniu zamieścił on w mediach społecznościowych grafikę z wulgarnym hasłem. Wtedy komentował z kolei spis powszechny, który określił jako "totalitarny przeżytek" i zagrożenie dla prywatności.

- "Musimy bronić się przed kolejnym bezprawiem, jakiego dopuszcza się władza" – stwierdził. "***** s*** powszechny" – napisał wtedy na Facebooku Wilk, a do swojego wpisu dołączył grafikę, na której widać napis "J***ć SPiS powszechny". Napis "SPiS" jest stylizowany na logo Prawa i Sprawiedliwości.

