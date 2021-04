Pornografia dziecięca w telefonie aresztowanego youtubera

Z zatrzymanym przez policję youtuberem znanym jako Kamerzysta vel Kamuś jeszcze jakiś czas temu współpracował popularny raper, zawodnik MMA oraz youtuber Kubańczyk. Kamerzysta został zatrzymany przez policję pod zarzutem szykanowania niepełnosprawnego chłopca, ale - jak ujawnia Kubańczyk na swoim Instagramie - to "mały kaliber" przed kolejnymi sensacjami.



Na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące zatrzymanego youtubera, które na światło dzienne ujawnia Kubańczyk, który stwierdza, że nagranie z niepełnosprawnym chłopcem to tylko „wierzchołek góry lodowej”. Chodzi mianowicie o zdjęcia pornografii dziecięcej, która miała zostać znaleziona w telefonie zatrzymanego youtubera.

Kubańczyk ujawnia przy tym, że Kamerzysta „do dzisiaj zalega mu z opłatą za pracę” - czytamy na portalu tysol.pl.

- „Jutro powiem parę słów na temat, którym bombardujecie mnie na priv. Jeśli u kogoś znajdują w telefonie dziecięcą pornografię, to znaczy, że to chory łeb. Brzydzę się tym typem. Oficjalnie również ogłaszam, że poczyniliśmy ruchy, aby wszystkie materiały wideo i kawałki, w których udzieliłem moich wokali oraz produkcji dla Kamerzysty, zniknęły z sieci. Cieszę się, że współpraca z tym typem to był krótki etap w moim życiu. #toxicpeople” – pisze na swoim Instagramie Kubańczyk.

