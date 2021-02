Porno piekło w ateistycznych Czechach. Czy taka byłaby przyszłość zlaicyzowanej Polski?

Czeski dziennik „Denik N” opublikował wstrząsający reportaż śledczy („Krwawiłam i trafiłam do szpitala” autorstwa Jakuba Zelenka i Lukáša Prchala) opisujące piekło porno przemysłu w ateistycznych Czechach. Warto się z nim zapoznać, by zobaczyć, do czego prowadzi lewicowa laicyzacja, ''swoboda'' seksualna, demoralizacja i zredukowanie osoby ludzkiej tylko do rzeczy mającej zapewniać satysfakcje.

Czescy reporterzy śledczy opisali jeden z najpopularniejszych porno portali z filmami „Xvideos”, który ma swoją siedzibę w stolicy Republiki Czeskiej. Firma ta należy do właścicieli „Legal Porno”. Wiele kobiet biorących udział w kręceniu pornografii skarżyło się na forach, że w czasie kręcenia pornografii dla tej firmy doznało uszkodzeń ciała (rozdarcia odbytu i pochwy, krwawień, braku kontroli nad oddawaniem kału i moczu) i zaburzeń psychiki. Kobiety godząc się na udział w produkcji, nie były świadome, że będą brały udział w pełnych przemocy scenach.

Serwery Legal Porno i Xvideos obsługiwane są przez firmę GTFLIX TV. Serwerownie tej firmy mieszczą się „na praskiej ulicy Krakovská, w pobliżu Placu Wacława. Obie firmy są częścią imperium pornograficznego należącego do francuskiego rodzeństwa Stephane'a Michaela Pacaud i Malorie Deborah Pacaud”.

Według reporterów „Denik N” „w większości świadectw powtarzają się te same motywy. Kobiety nie wiedziały, co planują z nimi zrobić producenci. Zwykle musiały wykonywać bardzo niebezpieczne i skomplikowane praktyki, na przykład kilku mężczyzn uprawiało seks analny z jedną kobietą w tym samym czasie”. Kobiety zatrudniano, mówiąc im, że będą odbywać stosunek seksualny z jednym mężczyzna.

Zdaniem reporterów „Denik N” kobiety biorące udział w porno filmach „bez wcześniejszej zgody otrzymała [do odbytu] miejscowe środki przeciwbólowe w celu złagodzenia bólu”. Jedna z kobiet powiedziała reporterom, że po zaaplikowaniu lidokainy do odbytu, preparat bardzo piekł, pomimo że kobieta krwawiła z odbytu i cierpiała, producenci filmu wymusili na niej dalszy udział w scenie.

Kobiety biorące udział w filmach porno zazwyczaj są w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli przerwą udział w scenie, np. z bólu, bo krwawią, nie otrzymują zapłaty. Zdarza się, że uszkodzenia ciała są tak poważne, że kobiety trafiają do szpitali i muszą przechodzić operację. Według czeskich dziennikarzy „Legal Porno często wykorzystuje dziewczyny, które nie mają doświadczenia w porno i nie wiedzą, co ich ciało może znieść”.

Według czeskiego dziennika kontrolująca dużą część porno produkcji w Czechach „Legal Porno kręci nie tylko na ulicy Krakovskiej w Pradze, ale także w innych studiach w Czechach. Każdego dnia pojawia się około siedmiu nowych filmów. Nie ma miesiąca, a może tygodnia bez dziewczyny, która miałaby złe doświadczenia. [...] Po pracy dla Legal Porno dziewczyny nie mogą pracować, nie mogą kontrolować wypróżnień i muszą odpocząć od kręcenia”.

Producenci porno podają kobietom alkohol i środki przeciwbólowe by otępiałe brały udział w zdjęciach. Nie przerywają kręcenia, gdy w wyniku seksu analnego, kobiety zaczynają krwawić z odbytu i niekontrolowanie oddać kał. Podawanie leków osobie niemającej o tym pojęcia czy wykorzystywanie seksualne osoby będącej w stanie otępienia jest przestępstwem – oczywiście ani władze, ani policja nie są zainteresowane w ateistycznych i liberalnych Czechach cierpieniem kobiet.

Według czeskich dziennikarzy kobiety biorące w filmach świadczyły, „że ludzie z Legal Porno naciskali na nie, by kontynuowali zdjęcia. Producenci [...] grozili aktorkom karami rzędu kilkudziesięciu tysięcy koron czeskich” - według jednej z relacji miało to być 70.000 koron, czyli 12.000 złotych. Podobnie kobietom grozili producenci porno z „Czech Casting”, firma ta też ukrywała przed kobietam, w czym mają brać udział.

Do produkcji Legal Porno zatrudniane są bardzo młode kobiety. Według czeskich dziennikarzy „zdarzają się przypadki, gdy dziewczyny, które właśnie skończyły 18 lat” biorą udział w produkcjach, podczas których są penetrowane analnie „przez kilku mężczyzn”, co kończy się uszkodzeniami ciała - „czasami trafiają do szpitala” z uszkodzeniami ciała i psychiki.

O zyskach z krzywdzenia kobiet świadczy to, że „według sprawozdań finansowych dochody Pacaudów sięgają setek milionów koron czeskich. Dowodem ich bogactwa jest niedawna transakcja, w ramach której zapłacili Pornhub i Larry'emu Flyntowi, właścicielowi marki Hustler, za akcje magazynu Penthouse [...] równowartość 250 milionów koron czeskich”, czyli 42 milionów złotych.

Właściciele czeskiej wytwórni porno Legal Porno „Stephane Michael Pacaud i Malorie Deborah Pacaud są właścicielami, poprzez WGCZ, również strony porno Xvideos. Według analitycznej strony internetowej SimilarWeb Xvideos to najczęściej odwiedzana strona pornograficzna na świecie. Ze wszystkich stron jest siódmą najczęściej odwiedzaną witryną. Legal Porno nie jest tak duże, ale plasuje się wśród 500 najczęściej odwiedzanych stron pornograficznych na świecie z prawie 20 milionami odwiedzin, z których najwięcej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych”.

Według czeskiego dziennika „Xvideos umożliwia przesyłanie dowolnych treści za pomocą tylko anonimowego adresu e-mail. W ten sposób bez żadnego nadzoru można wrzucić tam nielegalną pornografię przedstawiającą ofiary przemocy, pornografii zemsty lub nieletnich. Zgłoszenie nielegalnego filmu jest w rzeczywistości trudniejsze niż jego przesłanie. Sprawa jest obecnie badana przez policję oraz firmy [...] Visa i Mastercard”, które rozważają zaprzestanie współpracy z pornograficznym portalem.

Jan Bodakowski