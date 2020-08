Porażające statystyki. W ostatnim roku w Polsce w wyniku aborcji zginęło 1100 dzieci nienarodzonych

Oto owoce „kompromisu” aborcyjnego w Polsce. Tylko w ciągu ostatniego roku w naszym kraju życie straciło 1100 dzieci nienarodzonych w wyniku zabiegów „przerywania ciąży”.

Zdecydowana większość aborcji dokonana została z powodu upośledzenia czy choroby płodu – informuje PAP resort zdrowia. Najwięcej aborcji dokonano na Mazowszu.

Nadzieją jest tutaj Podkarpacie, gdzie drugi rok z rzędu nie zostało oficjalnie zamordowane żadne dziecko nienarodzone.

Statystyki dotyczące „zabiegów przerywania ciąży” w ciągu ostatniego roku nieznacznie wzrosły. Wcześniej w ciągu roku życie straciło 1076 dzieci.

Jeśli chodzi o najnowsze statystyki, 1074 „zabiegi” dotyczyły zabiegów przeprowadzonych po tym, jak badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na możliwość ciężkiego oraz nieodwracalnego uszkodzenia płodu czy nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Przerażające jest to, że aż 271 przypadków to dzieci z rozpoznaniem zespołu Downa bez współistniejących wad somatycznych. Kolejne 164 przypadki to dzieci z zespołem Downa i wadami somatycznymi.

dam/PAP,Fronda.pl