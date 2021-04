Poprawia się sytuacja w szpitalach. Mniej zajętych łóżek

Kolejne nieco optymistyczne wieści na temat rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce. Spadła liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w porównaniu do danych z poprzedniej doby.

Obecnie zajętych jest 32 781 łóżek w polskich szpitalach. Pacjenci korzystają też z 3425 respiratorów.

Dane te oznaczają, że w ciągu doby liczba zajętych łóżek spadła o 472. Mamy też 18 mniej zajętych respiratorów.

Dziś ministerstwo zdrowia poinformowało o spadku liczby zakażeń. Potwierdzono ich niespełna 18 tysięcy. Minister Zdrowia mówił o najnowszych danych:

„Od trzech dni mamy wyraźną i stałą tendencję do spadku netto liczby hospitalizacji. Widać, że to apogeum, które mniej więcej dwa tygodnie temu było na poziomie liczby nowych zakażeń, w szpitalach mamy tuż za sobą, tzn. te kilka dni temu to miało miejsce”.

dam/interia.pl,Fronda.pl