Ponad połowa Ukraińców popiera wstąpienie do NATO

Wejście Ukrainy do NATO popiera nieco ponad 51% Ukraińców. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Gorszenina. Jego wyniki zaprezentował wiceprezydent tego ośrodka socjologicznego Wiktor Sokołow, podczas panelu „Czy wdrożenie standardów NATO w siłach zbrojnych Ukrainy zwiększy zdolność obronną Ukrainy?”.

Według niego, na pytanie „Gdyby dziś odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do NATO, jak byś głosował?”, 51,2% respondentów stwierdziło, że zagłosowałoby za przystąpieniem do NATO, 30,1% – przeciw, 13,5% trudno było odpowiedzieć, a 5,2% nie zagłosowałoby.

Za wstąpieniem Ukrainy do NATO opowiadają się przede wszystkim mieszkańcy zachodnich regionów Ukrainy – 72,1%, z kolei najbardziej przeciwni są mieszkańcy wschodnich regionów – 51,6%. Za akcesem Ukrainy do struktur Paktu Północnoatlantyckiego opowiadają się przede wszystkim Ukraińcy w wieku od 18 do 29 lat, przeciwne jest natomiast starsze pokolenie, osoby powyżej 60 lat.