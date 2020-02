Ponad 20 mln zł kary dla Polkomtela

Zły Polkomtel, zły Polsat, zły Solorz. Przyszedł przekaz dnia, by jechać po Solorzu?



Jechałem ostatnio do Warszawy w wagonie bezprzedziałowym z grupą pisiorów. Jeden w pewnym momencie stwierdził mniej więcej coś takiego: "kiedyś te ich informacje szło oglądać, bo udawali że tacy neutralni. A teraz to samo co w tamty żydoski".

