Pomóż zmarłym. Konkretne, krótkie wskazania, co zrobić

Zwykłe warunki odpustu

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

1) wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;

2) wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;

3)przyjąć komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);

4)pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.

