Pomódl się za Polskę za wstawiennictwem NMP

Wciąż zmagamy się z pandemią koronawirusa, a z jej skutkami gospodarczymi będziemy musieli walczyć dłużej. Tymczasem już za chwilę pójdziemy do urn wyborczych, aby wybrać nowego prezydenta. To czas, kiedy potrzebujemy szczególnej pomocy Bożej Opatrzności. Dlatego módlmy się o tę pomoc, wzywając wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu.