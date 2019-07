Polsko-niemieckie ocieplenie? Ważny gest w Berlinie

Jak dodawał, Polacy rozumieją, że Niemcy mają dość przepraszania za bycie sprawcami, ale my tego jednak nie przyjmujemy. "My mamy prawo opowiadać, że byliśmy ofiarami. Nie tracąc partnerskich stosunków żyjących w pokoju narodów musimy mówić, że to, co oni nam zrobili, skutkuje do dziś. Żadne dobrosąsiedzkie stosunki nie mogą wpłynąć na to, żebyśmy w tej sprawie zmienili zdanie. Musimy mówić o tym, co jest dla nas ważne, istotne" - wskazał dyrektor MPW.