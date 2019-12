Polskie sądy znów przyjazne rodzinom. Pomogliśmy Czeczenom

Czeczenka wywiozła z Danii piątkę dzieci do Polski. Duńskie służby odebrały kobiecie potomstwo i umieściły w trzech osobnych rodzinach zastępczych. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zakończył to bestialstwo: orzekł, że dzieci pozostaną pod opieką rodziców.

Zalina Adzjeva i Artur Dombaev mieszkali w Czeczenii od lat. Wychowywali tam piątkę dzieci w wieku od 15 do 3 lat. Pod koniec roku 2017 małżonkowie posprzeczali się. Kobieta wniosła o rozwód, a dziećmi zainteresowały się służby socjalne. Wreszcie w lipcu 2019 roku urząd Borne-Ungeforvaltingen (odpowiednik niemieckiego Jugendamtu), zabrał rodzicom dzieci i umieścił je w trzech odrębnych rodzinach. Rodzice postanowili działać; matka zabrała dzieci i wyjechała do Polski. Stąd chciała wrócić do Czeczenii.

Niedawno doszło do podobnej sytuacji, gdy w Polsce schronienia przed opresją tym razem szwedzkich służb socjalnych szukał Rosjanin Denis Lisov. Szwedzi odebrali mu trzy córki i oddali do rodziny muzułmańskiej. Lisov zabrał je i uciekł do Polski. Szwedzi oskarżyli go o porwanie własnych córek (sic!) i wydali za nim europejski nakaz aresztowania.