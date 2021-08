Polski Ład i zmiany w podatkach księży. KEP wysyła pismo do premiera

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wyraża niezadowolenie z konsultacji dot. zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, do których nie zaproszono przedstawicieli związków wyznaniowych, mimo tego, że zmiany dot. również osób duchownych. Do listu hierarcha dołączył opinie prawną przygotowaną przez ks. prof. Piotra Stanisza.

- „Kościół katolicki nie został uwzględniony wśród kilkudziesięciu podmiotów, z którymi rząd przeprowadza konsultacje publiczne dot. projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu”

- zauważa przewodniczący KEP w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

W czasie prac nad nowymi rozwiązaniami podatkowymi rząd przeprowadził konsultacje publiczne z kilkudziesięcioma podmiotami. Nie konsultował się jednak z przedstawicielami Kościoła katolickiego ani innych związków wyznaniowych. Tymczasem jest do tego zobowiązany konkordatem we wszystkich sprawach, które wpływają na finanse Kościoła. Hierarcha wskazuje na art. 22 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską a RP, który głosi:

- „Przyjmując za punkt wyjścia w sprawach finansowych instytucji i dóbr kościelnych oraz duchowieństwa obowiązujące ustawodawstwo polskie i przepisy kościelne Układające się Strony stworzą specjalną komisję, która zajmie się koniecznymi zmianami. Nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce”.

Do swojego listu abp Gądecki dołączył opinię prawną przygotowaną dla KEP przez ks. dr hab. Piotra Stanisza, prof. KUL. Według opinii tej po wejściu w życie nowych rozwiązań podatkowych osoby duchowne, które opłacają zryczałtowany podatek dochodowy będą płacić więcej.

O komentarz do stanowiska KEP Polska Agencja Prasowa poprosiła Centrum Informacyjne Rządu.

- „Trwają konsultacje projektu i ten list jest elementem stanowiska w ramach tych konsultacji. Ostateczny kształt projektu wciąż jest opracowywany”

- czytamy w odpowiedzi CIR.

kak/PAP